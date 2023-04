Taranto, gravi carenze igienico-sanitarie: chiusi 3 bar e sanzioni per 4500 euro

TARANTO – Durante le festività pasquali, i carabinieri del NAS di Taranto hanno intensificato i controlli presso attività alimentari di produzione dolciaria, macellerie e presso strutture ricettive dedicate all’ ospitalità di anziani, con lo scopo di verificare l’esatta erogazione dei servizi di assistenza e cura a tutela delle persone più deboli. Sono state controllate, nei territori delle province di Brindisi e Taranto, 8 imprese alimentari tra bar-pasticcerie e macellerie e 3 strutture socio sanitarie ed assistenziali. In generale, i Carabinieri hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali presso 3 dei bar controllati, immediatamente chiusi dalla ASL di Taranto, mentre negli altri casi, le carenze sono state considerate lievi per cui i proprietari sono stati diffidati a sanare le non conformità rilevate. In totale sono state contestate violazioni per un importo di 4500 euro e sono stati sequestrati amministrativamente 20 kg di prodotti di pasticceria privi di indicazioni relative alla tracciabilità.

Per quanto riguarda i controlli eseguiti nelle strutture ricettive per anziani, i Carabinieri hanno riscontrato carenze organizzative riguardanti la mancanza di personale, il superamento della capacità ricettiva di qualche unità piuttosto che l’impiego indistinto e contestuale delle figure assistenziali. A tal proposito, sono quindi state informate le competenti Autorità Sanitarie per l’adozione dei provvedimenti consequenziali.