Melissano, BMW distrutta dalle fiamme

MELISSANO – A fuoco, nella notte a Melissano, una BMW 530. I vigili del fuoco sono intervevenuti alle 3,45 del mattino in via Matteotti, spegnendo le fiamme che avevano già avvolto la vettura e danneggiato anche la finestra dell’abitazione davanti alla quale il mezzo era parcheggiato. La BMW è di un ragazzo di 22 anni del posto. Indagini in corso per stabilire la natura dell’incendio.