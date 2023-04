Lecce, Baroni: “In campo senza blocchi mentali, dipende tutto da noi”

LECCE – Il Lecce atteso da un mezzogiorno di fuoco. Al Via del Mare arriva la Sampdoria che nel turno precedente è finita sul fondo della classifica di Serie A, ma che non è ancora spacciata. I giallorossi, invece, attendono questa partita con la voglia di rialzarsi dopo sei cadute di fila. “La squadra sta bene, ha nella testa e nelle gambe la partita – ha detto il tecnico Baroni nella conferenza stampa di vigilia -, dobbiamo andare forte, con il piglio giusto”.

Non è stata una settimana semplice, ma la squadra assicura Baroni si è allenata con entusiasmo. “La squadra deve essere libera, dobbiamo azzerare gli errori con grandissima concentrazione”.

I tifosi chiedono ancora di più. Non è bastata la prova vivace contro il Napoli. Anche perché alla fine è arrivata la sesta sconfitta di fila. “Faremo questo percorso finale insieme ai nostri tifosi, da parte mia ho cercato di dare fiducia alla squadra”.

Sarà il Lecce con il solito sistema, ma forse con qualche variante. “C’è ancora qualche ora per fare delle valutazioni. Il nostro sistema non cambierà, la squadra non deve avere blocchi mentali, in questo momento dobbiamo attaccarci alle cose che sappiamo fare bene. Più è importante la partita, meglio è per noi”.

Davanti a Falcone la difesa non dovrebbe subire variazioni. A centrocampo Blin è disponibile dopo la squalifica. Il dubbio potrebbe essere tra Gonzalez e Maleh. “Sappiamo qual è la sua forza. Per quanto riguarda Gonzalez, deve alleggerire la testa, non deve avere pensieri di dover dimostrare qualcosa: perderebbe lucidità”

Il tecnico giallorosso ha studiato l’avversario che a Lecce ha necessità di tenere vive le ultime speranze salvezza. “Nelle ultime due partite hanno variato due sistemi di gioco. Avremo grandissimo rispetto, ma dobbiamo centrare noi la prestazione. Dall’avversario non mi aspetto nulla, passa tutto da noi, dalle nostre prestazioni, dalla gestione dei momenti non positivi, ma abbiamo la forza mentale per capovolgere questi momenti”.

I convocati sono 26, non ci sono Dermaku e Pongracic.