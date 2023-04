La cooperazione nello scenario Internazionale

LECCE – Si è tenuto ieri, nella sala Conferenze del Rettorato dell’Università del Salento in Piazza Tancredi a Lecce la lezione inaugurale dal titolo “La cooperazione allo sviluppo nell’attuale scenario internazionale”, appartenente al modulo Jean Monnet “EUDevCoop -, progetto finanziato dalla Commissione Europea per promuovere l’eccellenza negli studi europei, promosso dal Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Ateneo e rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale in “Scienze per la cooperazione internazionale” e in “Studi geopolitici e internazionali”. Al centro del dibattito l’importanza dell’unione Europea quale principale donatore di aiuti nel mondo, da qui la centralità della cooperazione nell’attuale scenario Internazionale.

Alla lezione sono intervenuti il Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali Mariano Longo e il Presidente del corso di laurea in “Scienze per la cooperazione internazionale” Daniele De Luca.