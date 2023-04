Incidente sulla litoranea, un’auto e tre moto coinvolte

SANTA CESAREA TERME – Grave incidente nel pomeriggio sul tratto di litoranea che collega Santa Cesarea Terme a Otranto. Quattro i mezzi coinvolti, un’auto e tre moto di grossa cilindrata. Non è chiara ancora la dinamica che ha portato inizialmente l’auto a scontrarsi con una prima moto. Successivamente, a breve distanza le altre due moto per evitare un ulteriore impatto pare siano cadute a loro volta scivolando per diversi metri. La strada è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia dai carabinieri mentre sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi del caso. Le persone coinvolte sono state condotte in ospedale con diverse ferite ma non gravi, uno dei centauri avrebbe riportato la frattura della scapola.