A fuoco un pullman a Villa Castelli. Si indaga sulle cause

VILLA CASTELLI – Una squadra del distaccamento di Francavilla Fontana e un’autobotte del Comando di Brindisi dei vigili del fuoco sono intervenute nella notte, alle ore 01:00 circa, per l’incendio di un pullman all’interno di un’officina meccanica/autolavaggio sulla provinciale per Martina Franca, nel comune di Villa Castelli. L’ intervento dei vigili del fuocoè valso allo spegnimento del mezzo e alla messa in sicurezza dell intera area. Sul posto i carabinieri per le indagini del caso.

m.c.