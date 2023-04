13 Comuni chiamati alle urne tra un mese. Ecco i nomi dei candidati sindaco

SALENTO – In provincia di Lecce sono 13 i comuni che i prossimi 14 e 15 maggio eleggeranno il nuovo sindaco. Ufficializzate le liste, quando manca un mese alla tornata elettorale, scopriamo i nomi di chi ha deciso di concorrere per la poltrona di primo cittadino.

Due i candidati sindaco a Veglie. Rosaria De Bartolomeo sostenuta da un’ampia coalizione grazie a un accordo unitario sulla scia della maggioranza regionale e provinciale e Giuseppe Landolfo sostenuto da un centrodestra compatto.

A Squinzano uno dei paesi del nord Salento tra i più popolosi dei 13 al voto sono quattro i candidati in corsa. L’ex sindaco di Forza Italia Gianni Marra della lista “Noi Squinzano”, Andrea Pulli della lista civica “Squinzano domani”, Mario Pede della lista “Si può fare” e Andrea Andresani della lista “Squinzano cambia” già sceso in campo nelle scorse elezioni.

A Salve in corsa l’uscente Francesco Villanova che punta sulla continuità e la professoressa Simona Conte già assessore dell’amministrazione Passaseo.

Ad Alezio l’uscente Andrea Barone con la lista “Grande Alezio” se la vedrà con il già sindaco Vincenzo Romano, la sua civica “Viviamo Alezio”.

A Surbo Oronzo Trio, detto Ronny, sfida la sua ex vicesindaca Martina Gentile ma non solo perchè sarà gara a quattro. Gli altri due contendenti sono Filomena D’Antini e Pasquale Paladini. Essendo un comune che non registra i 15mila abitanti, si vincerà al primo turno senza ricorrere al ballottaggio.

Dopo le note vicende giudiziarie anche Otranto sarà chiamato alle urne. La Lista Civica “Otranto Futura” propone la candidata Lavinia Puzzovio che si contrappone all’ex senatore Francesco Bruni che si candida nel segno della continuità di centrodestra con la lista “Otranto Insieme”.

A Giurdignano la sfida vedrà in campo l’uscente Monica Gravante con la lista “Per Giurdignano” e lo sfidante Donato Fanciullo con la lista “LeALI per Giurdignano” che tenta la via del terzo mandato in carriera.

A Spongano Luigi Rizzello, sindaco uscente con il suo “Progetto Spongano” si contrappone a Mauro Polimeno della lista “Scelgo Spongano”.

Due nomi anche per Vernole, Mauro De Carlo con la lista “Punto e a capo” contro Ferdinando Pedaci, sindaco in passato per due mandati, sostenuto dalla lista “Futuro insieme”. Sarà corsa a due anche a Montesano Salentino. L’uscente Giuseppe Maglie che cerca continuità sarà ostacolato da Massimo Maglie vicino all’area di centrosinistra.

Due i candidati sindaco a Santa Cesarea Terme: Claudio Mangia della lista “Guarda Oltre” e Pasquale Bleve uscente in cerca di riaffermazione con la lista “ Insieme con Responsabilità”. A San Donato testa a testa tra Alessandro Quarta, uscente e Donato Tanieli che sindaco è stato per due volte. A Sannicola sarà caccia all’ultimo vota tra Pippi Nocera già sindaco per due mandati e Graziano Scorrano.