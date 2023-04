Suicidio di coppia, lei è deceduta, lui è in ospedale

SALENTO – E un altro dramma, sempre nella zona di Galatina, si è consumato nella giornata di oggi: una coppia di conviventi avrebbe assunto un mix di farmaci, probabilmente per farla finita. La donna è deceduta e l’uomo si è salvato. È stato proprio lui a chiamare i soccorsi, ma all’arrivo dell’ambulanza per la sua compagna non c’era più nulla da fare. Lui, invece, è stato ricoverato d’urgenza ma se la caverà. Sul posto, gli agenti di Polizia del Commissariato di Galatina, che ora indagano sull’accaduto. Pare che i due avessero già tentato il suicidio mesi fa.