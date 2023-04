Sindacati uniti per dire basta alle violenze in carcere

LECCE – Ieri due agenti della polizia penitenziaria di lecce sono state vittime di violenze da parte di alcuni prigionieri. Questa è l”ennesima aggressione all’interno delle carceri della regione, oramai argomento all’ordine del giorno. La situazione, già tesa, rischia solo di degenerare nel tempo. Per questo motivo i rappresentanti di tutte le sigle sindacali del territorio si sono riunite fuori dalla casa circondariale di Lecce per lanciare un messaggio in sostegno della polizia penitenziaria: ” Siamo demotivati! Qualcuno sta aspettando che ci scappi il morto?”. Le richieste dei sindacati riguardano nel particolare il carcere di Lecce e sono: l’allontanamento dei detenuti più pericolosi, la necessità di uno sfollamento generale delle celle, l’incremento del personale all’interno della struttura , nuovi equipaggiamenti e nuovi protocolli d’intervento.

Essenzialmente viene richiesta una dignità di base con cui gli agenti possano svolgere al meglio il proprio lavoro, senza la paura di subire ripercussioni di qualsiasi tipo.