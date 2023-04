Protesi dentaria sparita, arrivano le scuse dell’Asl Lecce

GALLIPOLI- Arrivano le scuse della Asl Lecce a Cosimo Della Rocca, l’anziano di 86 anni che ha perso la sua protesi dentaria dopo essersi sottoposto ad una Tac all’ospedale di Gallipoli, in seguito ad una caduta rimediata nella sua abitazione.

“La protesi, con ogni probabilità – spiegano dalla Asl Lecce – potrebbe essere stata smarrita durante gli spostamenti del paziente avvenuti tra le Unità operative di Emergenza urgenza e di Diagnostica che lo hanno avuto in cura. In ogni caso ci scusiamo per il disagio subito dal paziente e dai suoi familiari”.

Quanto ad un eventuale risarcimento la Asl fa sapere che il paziente può presentare denuncia presso gli Uffici delle Forze dell’Ordine e presentarne copia alla Direzione amministrativa del Presidio Ospedaliero”.

Nel frattempo il caso è finito in Procura dopo l’esposto presentato dalla famiglia dell’anziano.