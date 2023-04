V. Francavilla, col Picerno vietato sbagliare. Arbitra Burlando di Genova

FRANCAVILLA FONTANA – In casa Virtus Francavilla, dopo la sconfitta con la già promossa corazzata Catanzaro, è d’obbligo ripartire e vincere, per conquistare un posto playoff.

Con il Picerno gli imperiali devono necessariamente conquistare i tre punti; il match è in programma domenica nel fortino della Nuovarredo Arena, con fischio d’inizio alle ore 17:30.

La gara valida per la 37esima giornata del Girone C della serie C sarà diretta da Francesco Burlando della sezione di Genova. Il fischietto ligure dirigerà per la prima volta i biancazzurri.

Non bisogna perdere terreno, a due gare dalla fine della stagione regolare, per poter raggiungereil tanto desiderato obbiettivo: non sarà una gara per niente semplice, i rossoblù possono essere considerati la vera rivelazione del girone C, sono quinti con 56 punti e sono, almeno secondo la matematica, ancora in corsa per il terzo posto.

I biancazzurri non possono più commettere passi falsi, anche perché davanti hanno una classifica davvero corta.

La squadra di Antonio Calabro, adesso, è decima in classifica a 45 punti, e dietro ci sono numerose squadre sono in lotta per lo stesso obiettivo. Juve Stabia, Taranto, Avellino, Giugliano e Turris sono lì e, contando Latina e Potenza che hanno rispettivamente 46 e 45 punti, tutto ancora è da scrivere e può succedere. Bisogna reagire, ritrovare il sorriso e fare risultato: l’obiettivo è ad un passo.