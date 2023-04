Truffe on line in aumento, occhio agli sms trappola

SALENTO – Aumentano i casi di truffe on line e solitamente questo genere di tentativo viaggia tramite cellulare. Attenzione dunque a messaggi strani o inaspettati che possono arrivare sul nostro telefono. “Il tuo pacco sta arrivando” oppure il “suo conto sta per essere chiuso”. Il link allegato nel testo del messaggio può rappresentare la soluzione e invece è proprio lì che si nasconde il raggiro, un raggiro pericoloso per l’utente medio. Un sms avverte riguardo un pacco che sta arrivando ed è in consegna, un ordine che suscita curiosità alla quale però bisogna non cedere. Attenzione quindi a non cliccare sul link perché si tratta di una truffa: il messaggio sta colpendo diversi utenti che, magari in attesa di un ordine, cliccano incuriositi sulla pagina per scoprire cosa fare. Spesso i messaggi sono inviati indistintamente ma nella lunga lista di testi inviati ci può essere qualcuno che in realtà è veramente in attesa di un pacco e dunque possa immaginare che il messaggio sia veritiero. La truffa dell’sms inerente al pacco trattenuto o in consegna non è nuova, già anni fa si era già presentata sotto un’altra forma. A volte varia il contenuto del messaggio ma nella sostanza si tratta sempre di un tentativo di raggiro. Un messaggio sul telefono di ignari utenti in cui c’è scritto che la consegna di un “fantomatico pacco” è avvenuta. Per programmare il ritiro occorre inserire i propri dati, cliccando su un link che, ovviamente, è fraudolento. All’interno di questa pagina avviene l’inganno: vengono richiesti all’utente infatti i propri dati personali e l’invio di una somma di denaro utile a sbloccare il presunto e inesistente pacco trattenuto al centro di distribuzione. La polizia attraverso il sito ufficiale dispensa consigli e invita all’attenzione: se non si è effettuato alcun ordine, il consiglio è quello di ignorare il messaggio ricevuto e di cancellarlo perché potrebbe trattarsi di un tentativo di frode informatica che cerca di carpire informazioni personali e sensibili, come password, dati bancari o di carte di credito, se invece si è in attesa di una consegna, il suggerimento è di verificare lo stato della spedizione esclusivamente attraverso il sito ufficiale su cui hai effettuato l’ordine e, nel caso di dubbi, contattare il servizio clienti del venditore.

Si raccomanda, in ogni caso, di non divulgare mai i propri dati personali e bancari e in casi di dubbi ci si può rivolgere al sito www.commissariatodips.it.