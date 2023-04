Taranto, venerdì in ritiro per l’ultima trasferta stagionale

TARANTO – Ultimi allenamenti per il Taranto allo Iacovone: dopo la rifinitura di venerdì mattina la squadra partirà nel primo pomeriggio per il ritiro pre partita. Nel mirino c’è il Monterosi che ha 38 punti e staziona al 16° posto e quindi non regalerà nulla.

Dopo la salvezza meritatamente conquistata la squadra di Capuano è serena e senza pensieri e si ritrova a lottare per un posto play off; a 180 minuti più recupero proverà a fare l’impresa. E viste le premesse e gli obiettivi di inizio stagione e anche l’inizio burrascoso con la sostituzione dell’allenatore e del direttore sportivo, sarebbe un risultato miracoloso.

Ma spenti gli entusiasmi adesso testa all’ultima trasferta della stagione, si gioca al Rocchi di Viterbo, poi si chiuderà allo Iacovone con il Messina.

Capuano non potrà contare su Mastromonaco fermato dal giudice sportivo, mentre Boccadamo e Vannucchi diffidati dovranno fare attenzione al giallo.

Il Monterosi invece scenderà in campo senza Giordani squalificato.

Intanto la società rossoblù ha ricevuto un’altra multa, bisognerà infatti pagare 1500 euro per dei cori offensivi dei propri tifosi.

La gara con il Monterosi con fischio d’inizio alle ore 17.30 di domenica sarà arbitrata da Stefano Nicolini di Brescia, assistito da Marco Lencioni di Lucca e Fabio Catani di Fermo.