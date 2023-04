Falso allarme bomba in Via Imperatore Adriano

LECCE – Allarme bomba questa mattina a Lecce in Via imperatore Adriano, la strada è stata interdetta al traffico dai carabinieri per circa un’ora, a causa delle verifiche della zona.

Gli agenti erano stati allertati da una segnalazione su una borsa da donna sospetta lasciata nei pressi di un’aiuola. Dopo la messa in sicurezza dell’area, il nucleo artificieri ha verificato l’effettiva pericolosità della borsetta tramite l’utilizzo di un robot apposito per queste situazioni.

I residenti e i proprietari di esercizi commerciali della zona sono stati invitati a rimanere all’interno degli edifici sino alla fine della procedura.

La viabilità ha subito inevitabilmente delle ripercussioni, come lo stop di diversi bus.