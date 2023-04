Udu Lecce sui test di medicina: “Basta numero chiuso”

LECCE – A partire da oggi è ufficialmente aperto il periodo in cui sarà possibile svolgere i test per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Tale periodo sarà, in particolare, costituito da sette date, tutte nello stesso mese.

Il test sarà diverso dagli anni precedenti. Più date, aperte a studenti e studentesse sia di quarto che di quinto anno. A primo impatto questa nuova modalità potrebbe sembrare vantaggiosa, ma Udu lecce ha un’opinione diversa: “Un dato preoccupante riguarda la concomitanza dei nuovi test con i periodi scolastici dei liceali e, successivamente, con il periodo d’esame per le classi quinte. Questo contribuirà ad un sempre maggiore distacco degli studenti dai proprio percorsi formativi e scolastici – prosegue Udu Lecce – in virtù di un test che, con l’attuale modalità, rappresenta soltanto un grande punto interrogativo”.