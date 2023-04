Taranto, la salvezza c’è: adesso il sogno playoff

TARANTO – Il Taranto ha conquistato la desiderata salvezza in serie C con tre giornate d’anticipo nel tosto girone C, grazie ad una vittoria e una prestazione perfetta, ed impeccabile, con il Pescara di Zeman che nel turno precedente aveva messo sotto la Virtus Francavilla di Calabro. Allo Iacovone gli abruzzesi sono caduti per tre a zero. La rete di Tommasini e la doppietta di Bifulco hanno regalato agli ionici l’obiettivo stagionale. La squadra di Capuano con questa vittoria è salva e nel prossimo turno se la dovrà vedere con il Monterosi per la 37esima e penultima giornata.

I punti totali conquistati sono 44 e mancando ancora due giornate alla fine della regular season: sei punti, quindi, ancora da mettere in cassaforte.

Il segreto di Bifulco e soci è stato sicuramente quello di una squadra che si è dimostrata molto equilibrata nella fase difensiva, grazie ad Antonini e compagni e ai guantoni provvidenziali del portiere Vannucchi.

La squadra di Capuano, infatti, ha incassato 29 gol, 7 prima del suo arrivo: in 36 gare sono 36 i gol presi e i numeri dicono che è la quarta migliore difesa del girone C. E, poi, nel momento giusto e decisivo della stagione anche lo stitico reparto avanzato si è fatto trovare pronto. Con Tommasini in grande spolvero che ha trascinato i suoi. Gli ionici hanno disputato una stagione di alti e bassi, ma sicuramente spettacolare e degna di nota.

Adesso, a obiettivo conquistato, si possono sognare anche i playoff. Staremo a vedere.