Prisma Taranto questa sera a Padova: vincere per andare avanti

TARANTO – Questa sera alle 20.30 la Gioiella Prisma Taranto scenderà sui legni della Kioene Arena per giocare, con il Padova, la gara di ritorno dei preliminari Play off 5° posto della Superlega.

I patavini con 6 punti sono primi nella classifica del mini girone dove c’è anche Top Volley Cisterna, che è comunque uscita dalla competizione.

La Gioiella Prisma è in fondo alla classifica con 3 punti e dopo aver perso per 3-1 contro Cisterna in casa ha a disposizione solo questa partita che dovrà necessariamente vincere per 3-0 o 3-1 per poter guadagnare 3 punti e giocarsi la differenza del punteggio finale con Padova, per accedere alla fase successiva. Questo perché all’andata i rossoblù ebbero la meglio con un risultato rotondo, e sorpresero i patavini al PalaMazzola.

Dunque questa sera si giocheranno uno scontro diretto con i veneti, al termine del quale gli ionici sapranno se andare avanti o fare passare i titoli di coda di questa stagione dove hanno ottenuto una miracolosa salvezza nella massima serie della pallavolo italiana.

Nel frattempo, dai Play off scudetto sono uscite Verona, Perugia e Modena, oltre a Monza che già era stata sconfitta in 4 match da Trento, saranno dunque queste le squadre impegnate nella fase girone dei play off 5°posto che si uniranno alla vincente, da 3 punti, di questa sera tra la Gioiella Prisma e la Pallavolo Padova. Sarà possibile seguire la gara in diretta su Volleyballworld.tv a partire dalle 20.30.