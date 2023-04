TARANTO – Gioiella Prisma Taranto è ancora in corsa nel mini girone del primo turno dei preliminari play off 5°posto, dopo le due sconfitte con Cisterna e la vittoria con Padova adesso deve andare proprio in terra patavina per giocare la quarta gara, poi si faranno i conti.

Una bella appendice di campionato dopo la salvezza in Superlega ma la società rossoblù pensa al futuro, pensa al prossimo campionato e proverà ad alzare l’asticella della qualità. Al termine di questo mini torneo coach Di Pinto saluterà e al suo posto è già ufficiale l’arrivo di Vincenzo Mastrangelo, tecnico emergente nel panorama pallavolistico nazionale. Intanto sono già stati confermati quattro atleti: lo schiacciatore svedese Hampus Ekstrand, il libero Marco Rizzo, ed i centrali Aimone Alletti e Giovanni Maria Gargiulo.

La vicepresidente del sodalizio tarantino lo ha spiegato nel dopo gara con Top Volley Cisterna:

“Stiamo lavorando, partendo dalla conferma dei nostri quattro atleti del roster della stagione che sta per concludersi facendo degli innesti mirati per poter fare bene. L’ambizione è fare più di quello che abbiamo fatto in questi due anni. Quindi abbiamo un’attenzione particolare sul mercato degli atleti italiani e anche stranieri, soprattutto vogliamo puntare su delle sicurezze ma anche su atleti che hanno belle potenzialità”