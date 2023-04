“Proroga da 2 a 5 anni per la Ztl da estendere a tutti i pass”

LECCE – Come è noto, è passata da 2 a 5 anni la validità dei pass ztl per i residenti: lo ha deciso la giunta comunale di Lecce lo scorso 29 marzo. Di conseguenza il settore Mobilità sta provvedendo ad adeguare le scadenze dei pass già rinnovati e di quelli scaduti.

Nella delibera di giunta però si fa riferimento ai soli pass residenti tipologia RES ( residenti senza posto auto) rilasciati anche ai pass residenti tipologia GAR 1 (residenti con garage posto auto) .

“Essendo evidente che l’indirizzo politico sulla proroga fa riferimento ai residenti nella ztl – dichiara il capogruppo del PD Antonio Rotundo – credo che sia corretta l’interpretazione che la stessa debba essere riferita a tutti i pass residenti anche se in delibera non è stato esplicitato il riferimento ai pass dell’art.6.”.

“Nella prossima riunione della commissione mobilità – fa sapere Rotundo – chiederò che sia precisato questo punto”.