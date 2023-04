LECCE – All’Acaya Resort il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida contro la Sampdoria in programma domenica alle ore 12,30 al Via del Mare.

Il difensore centrale Dermaku ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Era assente Pongracic sempre impegnato in un programma fisioterapico e di ricondizionamento.

Domani mattina allenamento all’Acaya Resort.