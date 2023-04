Taranto, capolavoro Capuano

TARANTO – Il Taranto è pressoché salvo, ha 44 punti in classifica nel Girone C del campionato di serie C, a soli due turni dal termine della stagione regolare ed è a un passo dai play off, le squadra sono tutte in un fazzoletto di punti. E da una salvezza da agguantare coi denti, tra mille difficoltà, la squadra ionica potrebbe ancora stupire. Una cosa è certa, al netto di stravolgimenti epocali, il Taranto giocherà in serie C anche nella prossima stagione. E questo è il capolavoro di mister Ezio Capuano.

L’allenatore originario di Salerno ha preso la squadra in corsa in una situazione particolare ma giornata dopo giornata l’ha plasmata a sua immagine, prima rendendola solida in fase difensiva e poi aiutandola a sbloccarsi anche dal punto di vista del gol con Tommasini prima e nella gara col Pescara anche con Bifulco autore di una doppietta.

Un risultato eccezionale in cui pochi credevano ma chi ha seguito il Taranto, giornata dopo giornata, ha sempre capito la bontà di Capuano che al termine della partita vinta col Pescara 3 a 0, si è tolto qualche sassolino dalla scarpe:

“Sono contento per Taranto, sono contento per chi ama questa squadra, potrei dire che oggi molta gente non è contenta, questo lasciatemelo dire, sono contento per chi è contento, ma dopo tanta sofferenza fatemi dire che ci sono dei limoni che possono ritirare al mercato ortofrutticolo, che possono ritirare alla baracca 14, che abbiamo pagato noi e chiunque vorrà andare a prendere i limoni son tutti pagati”

Poi Capuano avvisa tutti, mancano 180 minuti, non si molla nulla, e poi al termine si faranno i conti, dunque testa alla trasferta col Monterosi e al gran finale in casa con il Messina:

“Il gran finale è quello che ho detto sempre e che manterrò, noi giocheremo ogni partita come la partita della vita. Nessuno mai mi ha regalato nulla, sia ben chiaro, chi si aspetta che noi possiamo essere demotivati, non conosce Capuano e non conosce la mia squadra. I ragazzi mi hanno chiesto un giorno in più e ho detto no, ci si allena anche a Pasquetta se lo dite ancora. Quindi si torna in campo martedì. Sono rimasti 180 minuti e dobbiamo fare delle grandi prestazioni perché noi siamo i il Taranto. Alla fine faremo i conti”.