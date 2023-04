Serie D/H, la Cavese corre, Nardò e Brindisi non mollano

LECCE – È una serie D, a quattro giornate dalla fine del campionato, sempre più bella e per nulla scontata. Nel Girone H, nella 30esima giornata la “regina” Cavese non ha mollato la presa e contro il Francavilla ha conquistato la sesta vittoria consecutiva.

Il Nardò Di Ragno però non demorde e tiene il passo dei campani, vincendo 2-0 il derby contro il Casarano. Le reti del successo granata sono di Ferreira e Dambros.

Impeccabile anche il Brindisi di Danucci che ottiene il quinto successo consecutivo imponendosi 1-2 sul campo della Puteolana grazie alle reti di Sirri e Dammacco. Del tutto inutile il gol di Avella per i campani che accorciano le distanze, ma non riescono a cambiare la sinfonia del match.

La squadra adriatica insieme al Nardò e alla Cavese sembra essere la più in forma del girone ma proprio l’andamento veloce della capolista sta frenando un po’ la corsa delle due salentine.

Nelle zone pericolose della classifica il salto più importante in zona salvezza lo fa la Nocerina che manda k.o. il Fasano vincendo 2-3 in rimonta. Importantissima anche la vittoria del Martina che ha la meglio sul campo del Molfetta: la rete di Ievolella sigilla lo 0-1 che avvicina i biancazzurri alla salvezza diretta. Resta fermo il Lavello, sconfitto di misura sul campo del Bitonto. Si chiude con un pareggio lo scontro diretto fra Gladiator e Gravina: ultimi minuti incandescenti con il vantaggio pugliese ad un minuto dalla fine ed il pareggio di Mancini in pieno recupero per l’1-1 finale. Pareggio importante, fuori casa, per l’Afragolese che conquista un buon risultato da Matera dopo esser passata in svantaggio.

Si torna in campo domenica 16 Aprile. Trasferta dura per la Cavese che farà visita al Casarano. Delicato anche l’impegno del Nardò che sarà ospite di un’Afragolese a caccia di punti salvezza. Il Brindisi affronterà in casa contro il Molfetta e spera in un passo falso di chi lo precede.