Minaccia una donna con un cavatappi e aggredisce un agente: denunciato

LECCE – Minaccia una donna con un cavatappi per avere i soldi del parcheggio e aggredisce i poliziotti intervenuti sul posto per difenderla, sferrando un pugno ad uno degli agenti. Un giovane di origine senegalese, residente a Leverano, è stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, detenzione di oggetti atti ad offendere e violazione del divieto di ingresso a Lecce. L’episodio è avvenuto giovedì scorso a Lecce, in zona stazione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato anche sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, perché trovato in possesso, in seguito ad una perquisizione, di diversi involucri contenenti circa 6 grammi di marijuana. Immobilizzato e ammanettato, è stato poi condotto presso il Comando di Viale Rossini per accertamenti.