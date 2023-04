Food Exp, due giorni tra talk, formazione e degustazione

LECCE – Tutto pronto a Lecce per la sesta edizione di FoodExp, dedicata al tema “Explorers. Audaci sfide | Originali visioni”.

Mercoledì 12 e giovedì 13 aprile (dalle 10 alle 18 – cena dalle 20) il Forum Internazionale dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, organizzato da Sinext di Giovanni Pizzolante in collaborazione con Regione Puglia, Comune di Lecce e numerose realtà pubbliche e private, propone un ricco programma di talk, teatri, wine tasting, banchi d’assaggio, degustazioni gourmet, pizze di qualità, pranzi memorabili e cene esclusive.

Cultura enogastronomica e manageriale, formazione, convivialità e intrattenimento convivono durante due ricche giornate nelle quali si confronteranno oltre 100 ospiti tra chef, maître, restaurant manager, bartender, amministratori pubblici, giornalisti e comunicatori, giovani talenti under 30, docenti e studenti degli Istituti alberghieri di Puglia.

A FoodExp approderanno professioniste e professionisti che investono nello studio e nella ricerca, spinti dal desiderio di percorrere rotte lontane dalla propria comfort zone per trovare nuovi stimoli da metabolizzare e rielaborare in modo personale offrendo esperienze uniche. Tra gli ospiti di questa edizione, per segnalare solo alcuni nomi, l’ambasciatore della cucina italiana nel mondo Davide Oldani, i due protagonisti dei pranzi memorabili Himanshu Saini e Jessica Rosval, gli chef Yoji Tokuyoshi, Davide Di Fabio, Paolo Griffa, Michele Lazzarini, Errico Recanati, Franco Pepe, Diego Rossi, Chiara Pavan e Francesco Brutto, Lucia De Luca e Valerio Serino, Alessandro Pipero e Ciro Scamardella, i sommelier Giulia Caffiero e Mattia Spedicato, il restaurant manager Lukas Gerges, il pastry chef Andrea Tortora e tanti stellati di Puglia, parte integrante del progetto “Secret Sense”, il top mixologist Domenico Carella, owner di cà-ri-co a Milano, e i bartender Martina Bonci, Giacomo Giannotti, Edoardo Sandri e Bastien Rémillieux.

Non mancheranno prestigiose firme del giornalismo enogastronomico italiano.

L’appuntamento è per mercoledì 12 aprile, dalle ore 10 alle ore 18, al Chiostro dei Domenicani.