Dopo le abbuffate pasquali, è tempo di rimettersi in forma: arriva la prova costume

SALENTO- Dopo gli eccessi delle festività pasquali, è tempo di pensare alla tanto temuta prova costume. In questi giorni, senza ombra di dubbio, le colazioni golose, i pranzi di famiglia, le uova di pasqua e le colombe, senza dimenticare le grigliate all’aperto, sono state le protagoniste, tanto da far salire l’ago della bilancia.

Ma se ora vi sentite un po’ in colpa e volete rimediare alle abbuffate, potete iniziare a farlo, evitando però i digiuni. Secondo gli esperti, infatti, la parola d’ordine è moderazione. Mangiate regolarmente e non saltate neanche gli spuntini, ma riducendo le porzioni. Meglio ovviamente evitare: alcolici, dolci, formaggi stagionati e grassi animali. Sì invece al pane e alla pasta, ma integrali e in porzioni limitate. Ok a frutta e verdura e al pesce. Attenzione inoltre a non esagerare con i condimenti.

Se vi sentite gonfi dopo le abbuffate pasquali, bevete almeno due litri di acqua al giorno e non dimenticate le tisane drenanti, al finocchio o all’anice. Importante, inoltre, l’attività fisica che risulta indispensabile per riattivare il metabolismo e far bruciare più energia al corpo.