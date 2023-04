Castro si aggiudica il quarto posto nella classifica “il borgo dei borghi 2023”

CASTRO – La decima edizione de “il borgo dei borghi 2023”, format di Rai3 condotto da Camila Raznovich è giunta al termine e nella classifica dei borghi più belli d’Italia compare anche Castro. La ridente e suggestiva località salentina si è guadagnata un quarto posto di tutto rispetto tra i venti siti andati in finale. Una giuria di esperti formata da Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica; Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico; Jacopo Veneziani, storico dell’arte specializzato alla Sorbona di Parigi, ha decretato Ronciglione al primo posto mentre Castro, unica località in gara per tutta la puglia, come detto è arrivata un gradino più in basso del podio. Castro, ha stregato comunque la giuria, le acque cristalline del suo mare e il verde paesaggio sono si sono fatti rispettare al pari della storia del borgo che aveva un’importanza strategica cruciale, dovuta alla sua posizione ottimale per le rotte commerciali tanto che mantenne la sua centralità anche per tutto il Medioevo. Dal punto di vista naturalistico, Castro ha lasciato il segno per via del suo mare blu che contrasta con il verde della vegetazione che sorge rigogliosa su tutto il territorio. Mozzafiato le sue scogliere e le sue grotte. Tutte bellezze che non sono bastate a superare il borgo laziale di Ronciglione ma che hanno regalato una cartolina suggestiva di Castro che si è guadagnata un pregevole quarto posto tra i borghi più belli d’Italia.