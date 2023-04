“Vado che è una favola”: Saravita canta le donne che non hanno bisogno del principe

SALENTO- La sua voce è inconfondibilmente rock. E torna con un nuovo singolo che è più rock che mai, nello stile e nel testo. Lei è Saravita, la giovane cantante salentina, di Matino, diventata popolare dopo la partecipazione all’edizione del 2015 di The Voice of Italy -suo l’inedito più venduto-. Per capire quanto sia brava e apprezzata, basti pensare che ha cantato per la cerimonia di consegna della laurea ad honorem a Patty Smith. Venerdì 7 aprile è uscito “Vado che è una favola”, il singolo che sancisce l’inizio della collaborazione con Maionese Project.

Il brano è un inno all’emancipazione e al riscatto femminile. Un arrangiamento pop rock grintoso per un messaggio rivolto a tutte le donne che non hanno affatto bisogno di un principe per vivere la propria favola.