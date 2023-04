Record negativi: Lecce, a un passo da Marchesi. Con la Samp vietato sbagliare

LECCE – (t.d.g.) Senza quel pasticcio in pochi centimetri tra Gallo e Falcone il Lecce probabilmente avrebbe portato a casa un pareggio e finalmente un sorriso, buono per il morale e la classifica. Invece fa rabbia rivedere la rete valsa la vittoria al Napoli e l’ennesima sconfitta del Lecce. Il pareggio, probabile, è scivolato tra le mani di Falcone, giustamente affranto per l’episodio. E l’inverno, in casa giallorossa, sembra non finire mai.

La prestazione del Lecce avrebbe meritato un risultato diverso, perché la squadra di Baroni è sembrata più viva, pimpante, come ha sempre fatto contro le grandi. Al Via del Mare hanno sofferto tutte: dall’Inter alla Juventus, dalla Lazio al Milan, per finire con il Napoli, che però ha portato a casa il risultato (come Inter e Juventus).

Con sei sconfitte consecutive il Lecce non è la squadra che ha fatto peggio, ma il record di sconfitte consecutive, 10, in questo campionato, spetta al Verona. Per il momento.

La classifica del Lecce è ferma da sei turni. Una striscia di risultati negativi che non ha avuto effetti devastanti e letali solo perché, fino a ieri, chi doveva cercare di riguadagnare terreno non lo ha fatto con il passo giusto.

Il finale, però, sarà incandescente a nove giornate alla conclusione del campionato. Ieri lo Spezia ha pareggiato a Firenze; la Sampdoria, invece, ha perso in casa contro la Cremonese che ha messo la freccia sui blucerchiati ora ultimi in classifica e domenica prossima attesi al Via del Mare per un mezzogiorno di fuoco.

L’Hellas Verona, invece, in rimonta ha battuto 2-1 il Sassuolo e adesso i gialloblu veronesi sono a meno cinque dai giallorossi. Per ora mettono nel mirino lo Spezia.

La squadra leccese , invece, guardano pure ai gialloblu che saranno ospiti al Via del Mare, alla quint’ultima giornata, mentre a tre dalla fine arriverà lo Spezia.

Non è la prima volta che il Lecce, in Serie A, incappa in una striscia così lunga di sconfitte. Il record è detenuto da due allenatori.

Nella stagione 1993-1994 il Lecce con Sonetti prima e Marchesi dopo subì 7 sconfitte di seguito.

E lo stesso Marchesi, sempre in quel campionato, dalla 28^ alla 34^ migliorò il record negativo precedente con sette sconfitte di seguito.

Nel campionato 1997-98, sempre in Serie A, il Lecce fu sconfitto per sette giornate di seguito. Quattro stop li subì il Lecce di Cesare Prandelli, tra la 15^ e la 18^ giornata e tre sconfitte le rimediò il suo successore, Pereni, tra la 19^ e la 21^ giornata.

Tunnel negativi si sono attraversati pure in Serie B. Il primo nel lontanissimo 1930-31: la striscia di sei risultati con segno negativo è attribuita a due tecnici: Piselli battuto cinque volte di seguito, e Molnar, una.

Sempre in B, ma nella stagione 94-95 il Lecce di Edi Reja, prima, con una, e Piero Lenzi, dopo, con cinque, fu battuto per sei volte di seguito. Sempre in quel campionato Lenzi rimediò altre 6 battute d’arresto di fila.

Con la sconfitta subita contro il Napoli il Lecce di Baroni eguaglia in Serie A il Lecce di Liverani che nella stagione 2019-2020 fu sconfitto sei volte di fila tra la 25^ e la 30^ giornata.