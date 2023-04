Quartiere Casermette, la rabbia dei residenti: “noi da sempre dimenticati”

LECCE – Esplode la rabbia nel quartiere Casermette a Lecce. Manto stradale assente o disastrato, e una zona che godrebbe poco dell’attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale

La protesta non si fa attendere e i residenti decidono di fare la voce grossa. In via Degli Olita, via Protopapa, via Ugo de Blasi e via E. De Filippo e via Mozart basta un pò di pioggia perchè le strade diventino impraticabili. Una questione, quella dell’acquisizione delle strade da parte del comune, che sembra non finire mai. Dopo la compilazione, avvenuta nel 2019, da parte dei residenti della modulistica per la cessione al Comune di Lecce delle strade queste, sembrerebbero ancora oggi, private. Nonostante questo, nonostante il regolare pagamento di tutte le tasse, i resifdenti si sentono abbandonati a se stessi.

Ad ascoltarle le loro lamentele nelle scorse ore c’erano il consigliere regionale Paolo Pagliaro e il coordinatore cittadino del Movimento Regione Salento, Giancarlo Capoccia.

“Qualcuno dica all’amministrazione che la città si estende anche oltre Piazza Sant’Oronzo e che esiste anche una Lecce nella Zona Casermette – ha detto Capoccia – e qui la situazione è drammatica: ci sono strade che definire civili è oltraggio al decoro. Un’amministrazione tanto lesta nell’intervenire per il pagamento della tassa sui passi carrai quanto altrettanto lenta, anzi assente, nella riqualificazione dei vari quartieri periferici che la compongono. Siamo stufi di vedere una disparità di trattamento tra le varie zone della città” .