Paura in tangenziale Est, auto contro guardrail: ferito un uomo

LECCE – Paura in tangenziale Est poco prima delle 13 quando un’auto, una Ford Puma, si è schiantata in curva contro il guardrail all’astezza dello svincolo per Merine, complice l’asfalto viscido dovuto alla pioggia. Alla guida del mezzo un 58enne che è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato in codice giallo all’ospedale di Copertino. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno liberato l’uomo rimasto incastrato nell’abitacolo del mezzo, e gli agenti della polizia locale di Lecce che, subito dopo le operazioni di soccorso, hanno ripristinato il regolare flusso delle auto sul tratto di tangenziale interessato dal sinistro.