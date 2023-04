Il fan di Berlusconi fuori dal San Raffaele anche nel giorno di Pasqua

MILANO – Una Pasqua alternativa per Marco Macrì, fedelissimo di Silvio Berlusconi che trascorrerà anche questa giornata di festa all’esterno dell’ospedale San Raffaele di Milano dove l’ex premier è ricoverato da mercoledì scorso. Partito dalla provincia di Lecce, è arrivato nel capoluogo lombardo venerdì mattina e promette di rimanere davanti agli edifici dell’ospedale finchè il cavaliere non ritornerà nella sua residenza di Arcore. In occasione della Pasqua si è ridotto il numero di giornalisti e reporter al San Raffaele, fatta eccezione per il fan di Berlusconi poiché per lui “gli amici non si abbandonano al momento del bisogno”.