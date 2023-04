Happy Casa Brindisi, Scafati crocevia importante verso i play off

Happy Casa Brindisi prepara accuratamente la trasferta di Scafati. Per adesso si gode comodamente seduta in poltrona tutte le altre gare del 25° turno del massimo campionato di basket nazionale.

Brindisi ha 26 punti in classifica al pari di Trento e Venezia che però hanno già giocato, quindi è in sesta posizione in classifica ed i play off scudetto a portata di mano.

Dunque quello di Scafati diventa un crocevia importante.

Attenzione però perché i campani hanno 16 punti e in virtù delle gare che si sono già giocate è ultimo a pari punti del Verona ed ha quindi bisogno di punti e di ossigeno per la corsa salvezza.

Si gioca martedì alle ore 20.30