Fuoco nella notte: vettura distrutta dalle fiamme

UGENTO – Non si placa il fenomeno degli incendi di auto nel leccese, neanche la notte di Pasqua. Poco dopo le 3 di questa notte, una fiat 600 ha preso fuoco a Ugento, in via Chieti. Il fuoco ha completamente avvolto e distrutto la vettura di proprietà di un carabiniere 54enne del posto. Ad intervenire sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli. I primi rilievi non hanno consentito di accertare la natura del fenomeno, i carabinieri della stazione locale si stanno occupando di approfondire su quanto accaduto.