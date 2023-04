Pasqua, effetto inflazione: ogni famiglia spenderà il 10 % in più

SALENTO – Gli intramontabili conti della serva, considerata l’inflazione, si rendono necessari quest’anno più che mai.

A tavola l’ospite d’onore sarà certamente la tradizione. Ciò che cambia, invece, è il costo del tradizionale pranzo pasquale che aumenta del 10%, passando dai 69 euro a famiglia dello scorso anno ai 76 euro a famiglia di quest’anno.

I rincari dei prezzi si ripercuotono sul pranzo festivo e la conferma arriva dall’indagine di Coldiretti dal titolo “La Pasqua 2023 degli italiani a tavola”.

Il dato locale fa il paio con quello nazionale stilato dal Codacons, secondo cui le famiglie italiane spenderanno complessivamente circa 240 milioni di euro in più per imbandire le tavole in occasione di queste festività.

Calcolatrice e statistiche aggiornate alla mano, il perchè è presto detto. La carne d’agnello, regina della Pasqua, costa oggi in media l’8,3% in più rispetto allo scorso anno. Le uova fresche sono rincarate del 22,4%. Per salumi e insaccati si spende oggi il 9% in più. La farina, indispensabile per la preparazione di numerosi piatti pasquali, costa oggi il 17,8% in più rispetto allo scorso anno, mentre l’olio di semi balza al +31,9%, quello d’oliva +27% e la verdura costa il 12,3% in più.

Tornando all’indagine su Puglia e Salento, il 57% dei cittadini trascorrerà il pranzo pasquale tra le mura domestiche. Soltanto il 7% ha deciso, invece, di trascorrere la domenica in un ristorante o in un agriturismo, mentre un restante 2% ha scelto di fare un picnic…meteo permettendo. Perché si sa…a Pasqua – e ancor di più a Pasquetta – la maledizione di Fantozzi è sempre dietro l’angolo…