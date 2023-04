Insegue un uomo con il fucile da sub e lo fa arrestare

LECCE – Con un fucile da sub ha inseguito e fermato un uomo che aveva appena rubato a casa di una donna anziana. L’episodio si è verificato poco prima delle 14 di venerdì al Parco Tafuro, alla periferia di Lecce.

Sul posto si sono recati immediatamente gli agenti della sezione volanti della Questura di Lecce, allertati da alcuni cittadini della zona. I poliziotti hanno accertato che in realtà l’uomo minacciato – un 41enne del luogo – si era reso poco prima responsabile di un furto ai danni di una persona anziana.

L’uomo col fucile ha poi raccontato che, nel primo pomeriggio, mentre si trovava insieme al fratello sul terrazzo della sua abitazione per effettuare la manutenzione di alcuni fucili da pesca, ha sentito l’inquilina del piano di sotto, una donna molto anziana, urlare e chiedere aiuto. A quel punto si è affacciato e ha notato un uomo allontanarsi frettolosamente. Di lì a poco ha impugnato il fucile da pesca e ha inseguito il ladro, intimandogli di fermarsi.

La donna, in evidente stato di agitazione, ha poi raccontato ai poliziotti , che il ladro era riuscito ad introdursi nella sua abitazione dichiarando di essere un amico del nipote, rubando alcuni preziosi, insieme ad un complice, ancora da identificare.

Il 41enne è stato tratto in arresto dagli agenti delle Volanti che lo hanno trovato in possesso di 2 cacciavite e 1 paio di guanti in gomma, utilizzati per mettere a segno il furto.