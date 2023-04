HDL Nardò si arrende alla veemenza di Agrigento

HDL Nardò dopo aver vinto in casa col Trapani, perde ad Agrigento nella seconda gara del Girone Bianco della fase ad orologio della A 2 di basket.

I padroni di casa giocano una gara veloce e pungono HDL Nardò, squadra più fisica, ma meno tecnica.

Il primo quarto si chiude 28 a 23, nel secondo quarto il parziale è di 22-18 e quindi si va al riposo sul 50 a 41.

Al rientro Agrigento mette definitivamente la freccia e scappa via. Il terzo quarto si chiude con il parziale di 24-14 e il risultato inizia a diventare largo per i padroni di casa. Nell’ultimo periodo la storia non cambia e termina 98-74.

In doppia cifra per Nardò Smith con 27 punti, La Torre 19, Zugno con 12.