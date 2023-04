Cisterna espugna il PalaMazzola, Prisma Taranto perde 1-3

Gioiella Prisma Taranto, nella gara valida per il primo turno dei play off 5 ° posto della Superlega di Volley, perde 1 a 3 in casa, al PalaMazzola, con la Top Volley Cisterna di Latina che si aggiudica anche la gara di ritorno dopo aver vinto tra a zero in casa.

I rossoblù dopo aver vinto il primo set per 25-20, perdono gli altri tre per 25-27; 16-25; 19-25.

Ospiti della società tarantina, al PalaMazzola, il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi ed il tecnico Vincenzo Fanizza.

Prossimo impegno sempre in casa per la Prisma il 12 aprile con Padova.