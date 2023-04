Protesta ai Teatini, MRS: “Incomprensibile freno dell’amministrazione”

LECCE – Giancarlo Capoccia, coordinatore cittadino di Lecce del Movimento Regione Salento, interviene sulla protesta che in mattinata si è tenuta ai Teatini, organizzata dagli artigiani espositori.

“Da quando si è insediata la giunta Salvemini nel 2019 – dice – tutte le associazioni che si occupavano di mostre artigianali non hanno avuto più il permesso di esporre all’interno del chiostro dei Teatini. Dunque sono quattro anni di inattività. È impensabile – continua – che un contenitore culturale come questo non venga valorizzato come punto attrattivo per i tanti turisti che si accingeranno a visitare la nostra città. Manca una strategia di rilancio, troppo silenzio attorno ad una delle sfere più importanti dell’economia e della società leccese, in un anno ancor più cruciale, dove tutte le attività e tutto l’indotto che lavora grazie al turismo sperava in una ripresa e invece si ritrova deluso da una speranza svanita e dalla fiducia tradita”.