Lecce-Napoli, Via del Mare sold out. La nota della società giallorossa

LECCE – Per la gara Lecce – Napoli, che si giocherà alle 19.00, lo stadio “Via del Mare” risulta esaurito in ogni ordine di posto della capienza massima autorizzata dalle competenti Autorità per l’evento.

Per questo motivo, l’U.S. Lecce, con una nota, desidera ricordare ai tifosi sprovvisti di titolo di accesso di non mettersi in viaggio e di non presentarsi senza biglietto allo stadio comunale Ettore Giardiniero.

Come stabilito dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania è stata autorizzata esclusivamente per il settore Ospiti e solo se titolari di tessera del tifoso della S.S.C. Napoli.

Analoghe prescrizioni valgono per la procedura del cambio utilizzatore del titolo d’accesso.

I botteghini dello Stadio saranno attivi dalle ore 16:00 alle ore 20:00, solo per i servizi Cambio Utilizzatore e Ritiro Accrediti.

In previsione dell’elevata partecipazione di pubblico, l’U.S. Lecce invita tutti i tifosi a raggiungere lo stadio con notevole anticipo.

Apertura cancelli ore 16.30.

Resta confermato il piano di viabilità (in vigore dalle ore 15.00) e il servizio di trasporto pubblico Stadio in Bus a cura della SGM Lecce.

(https://www.uslecce.it/page/947418157159/stadio-in-bus).

Si ricorda ai possessori di abbonamenti tradizionali (non digitali caricati su tessera del tifoso o US Lecce Program) che per l’accesso allo stadio è obbligatorio utilizzare la tessera in originale. Anche nel caso di cessione dell’abbonamento seguendo la procedura di cambio titolare. Non saranno accettate foto sul cellulare o fotocopie dell’abbonamento.

Servizio assistenza Ticketing: 334.2844565.

Si ringrazia per la collaborazione.