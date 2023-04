Le uova pasquali dell’Arma per i bimbi

LECCE – Nelle scorse ore una rappresentanza dei Carabinieri del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce, ha fatto visita al reparto di onco-ematologia pediatrica dell’ospedale “Vito Fazzi ” di Lecce e si è recata presso la casa famiglia “Congregazione delle suore discepole del Sacro Cuore ” di via Monteroni , consegnando ai bambini ricoverati e agli ospiti della struttura complessivamente quaranta uova di Pasqua personalizzate dall’ Arma dei Carabinieri e offerte in dono dai militari, accolti con grande gioia dai piccoli.