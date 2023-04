LECCE- Arriva il no al permesso lavorativo a Otranto per i due ex sindaci Pierpaolo e Luciano Cariddi, coinvolti nell’inchiesta “Hydruntiade”. Il Tribunale del Riesame ha rigettato l’Appello della difesa. I legali potranno presentare ricorso in Cassazione.

I due fratelli, ricordiamo, rispondono delle accuse di associazione a delinquere, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, tentata concussione, falso ideologico.