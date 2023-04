Gli artigiani dei Teatini da 4 anni senza “casa”: la rabbia si fa protesta

LECCE – Artigiani inviperiti e delusi dopo lo stop alla mostra inizialmente prevista ai Teatini dal 7 all’11 aprile. Nel mirino finiscono il sindaco e la sua giunta che a ventiquattro ore dall’evento – nato per promuovere e valorizzare le produzioni tradizionali e le culture cui si legano i diversi comparti artigianali – hanno chiuso la porta dell’ex Convento .La dura protesta è andata in scena oggi ai Teatini. Delusione e anche un grande rammarico per il dietrofront dell’Amministrazione Comunale.