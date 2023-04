Di Francesco: “Buona partita, peccato per il risultato”

LECCE – “In questo momento i risultati non arrivano e questa prestazione ci deve fare pensare positivo. Sono felice per il gol. Il gol emoziona e farlo sotto la Nord è bello. Siamo una squadra unita e dobbiamo dare tutto per portare a casa il nostro obiettivo”: così Federico Di Francesco, esterno d’attacco del Lecce che ha messo a segno il gol che ha portato il Lecce sul momentaneo 1-1 nel match perso 2-1 al Via del Mare con il Napoli. Giallorossi che non andavano in gol da 5 gare.

“In passato abbiamo commesso degli errori dopo l’1-1 ho avuto la sensazione di poter fare lo scherzo. Con la Samp -ha spiegato l’attaccante giallorosso- sarà una partita importante e la dobbiamo preparare al meglio”.

C.T.