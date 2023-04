Baroni: “Atteggiamento giusto, ma siamo arrabbiati”. Spalletti: “Non era facile fare risultato a Lecce”

LECCE (di Car. Tom.) – Il Lecce non sfigura contro la capolista Napoli, ma perde 2-1 al ‘Via del Mare” e incassa la sesta sconfitta di fila. Così mister Marco Baroni nel post match: “Partita decisa da un episodio? È chiaro che queste situazioni si pagano a caro prezzo. La squadra è viva, atteggiamento giusto. Bisogna riportare gli episodi dalla nostra parte. Abbiamo avuto la giusta compattezza e convinzione”.

In avanti oggi la squadra è stata più propositiva: “È stato un cambiamento che abbiamo fatto tempo fa, l’ampiezza non la dobbiamo tenere con gli esterni. Le nostre occasioni a volte sono invisibili. Oggi abbiamo tirato più del Napoli. La squadra sta bene. Siamo centrati e stiamo bene. Abbiamo arginato il Napoli. Abbiamo fatto un buon palleggio. Non siamo contenti. Siamo arrabbiati. Siamo penalizzati dagli episodi, siamo giovani ma non molliamo. Lotteremo fino alla fine. La mia squadra non può perdere fiduci e convinzione. Abbiamo messo sempre in difficoltà le grandi, ma ce la siamo giocate con le piccole”.

ECCO SPALLETTI – Infine, anche il tecnico Luciano Spalletti analizza la gara: “Lecce è un campo difficile, sta benissimo in campo e pressa alto. Non era facile portare a casa questo risultato che ci regala tranquillità per preparare le prossime partite. Abbiamo giocato una partita delicata con equilibrio e con una squadra che veniva da 5 sconfitte di fila”.