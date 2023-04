Al “Fazzi” Pet rotta e risonanza ferma: le scuse e le spiegazioni di Asl

LECCE – Torniamo a parlare dei disservizi al “Vito Fazzi” di Lecce per i quali nelle scorse ore il consigliere regionale Pagliaro aveva invitato i vertici della Asl e dell’ospedale a dare risposte puntuali nell’audizione che ha richiesto in Commissione Sanità.

Ebbene dopo il pressing, arrivano le scuse rivolte ai pazienti da parte dell’azienda sanitaria e le informazioni aggiornate sui macchinari rotti.

Riguardo alla PET, il cui guasto risale al 27 febbraio, la Asl fa sapere che nonostante due interventi effettuati a marzo dai tecnici specializzati, la diagnostica non ha superato i test di funzionalità e continua a presentare problemi. Si sta valutando – preannuncia – l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica per il noleggio di una macchina mobile e intanto per i pazienti ricoverati e per le prime diagnosi urgenti è stata assicurata la prestazione tramite struttura privata accreditata nella città capoluogo, mentre i controlli di routine sono stati riprogrammati a 30 giorni.

In merito invece alla mancata funzione della risonanza magnetica cardiaca al Dea, la Asl annuncia infine che è stata riattivata proprio nei giorni scorsi, esattamente martedì.