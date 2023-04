V. Francavilla-Catanzaro, precedenti pressoché in equilibrio

FRANCAVILLA F. – Virtus Francavilla Calcio e Catanzaro si affronteranno per la sedicesima volta tra i professionisti.

Nelle precedenti 15 sfide di cui 2 in Coppa Italia di serie C, 5 sono le vittorie dei salentini, 7 quelle dei calabresi e 3 i pareggi.

Nella partite casalinghe la Virtus Francavilla ne ha vinte 4, e pareggiata e perse 1, mentre al Ceravolo lo score è di una vittoria biancazzurra, 2 pareggi e 6 vittorie dei giallorossi.

Nell’ultima gara, il 4 dicembre 2022, in terra calabrese ha vinto il Catanzaro per 4 a 1 con i gol di Iemmello, Curcio e la doppietta di Bombagi e il gol di Cardoselli per i salentini.

Per quanto riguarda quella che potrebbe essere la probabile formazione, mister Antonio Calabro ritrova Murilo e Patierno e dovrebbe mandare in campo in difesa Idda, pronto a riprendersi il posto.

Mentre il Catanzaro è già promosso in serie B e potrebbe schierare anche qualche sorpresa per dare minutaggio a chi ha giocato meno, non ha più nulla da chiedere al campionato.

Gli imperiali invece forti dell’ottima tradizione favorevole in casa, cercano punti utili per assicurarsi un posto nei play off e di fronte al proprio pubblico cercano una vittoria per riscattare la brutta sconfitta subita a Pescara. La squadra di Zeman ha rifilato un poker, è terminata infatti 4-1.

Si gioca sabato 8 aprile alle 20.30 alla Nuovarredo Arena, la gara sarà arbitrata da Domenico Castellone della sezione AIA di Napoli alla sua undicesima gara in serie C, mentre è la prima volta che dirige sia la Virtus Francavilla che il Catanzaro.