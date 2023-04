Serie D, Girone H, in campo per la 30^ giornata

Nel Girone H del campionato di serie D squadre in campo per la trentesima giornata.

La capolista Cavese ospita un Francavilla in Sinni alla ricerca di punti salvezza, gara per nulla scontata; il Nardò, che spera in un passo falso della Cavese per avvicinarsi alla vetta, ospita il Casarano per un derby a forti tinte salentine con gli ospiti che provano a giocarsi le ultime chance per pensare in grande. Il Barletta incontra in casa un temibile Altamura che, però, non ha problemi di classifica.

Il Brindisi, in serie positiva e in fiducia gioca in casa del fanalino di coda, la Puteolana. La squadra di Danucci spera in un passo falso della capolista per poter combattere ancora per un promozione. C’è un dato di fatto però, il Brindisi costruito per vincere si è svegliato troppo tardi perché inizialmente ha vivacchiato su una serie di risultati altalenanti che avevano aperto anche una crisi tra allenatore e società, scongiurata poi proprio dallo spogliatoio. Le altre gare della 30esima giornata sono Bitonto – Lavello, Fasano – Nocerina, Gladiator – Gravina

Il programma completo

Barletta- Altamura

Bitonto – Lavello

Cavese – Francavilla

Fasano – Nocerina

Gladiator – Gravina

Molfetta – Martina

Nardò – Casarano

Puteolana – Brindisi

Matera – Afragolese

LA CLASSIFICA: Cavese 62; Nardò 58; Brindisi 56; Barletta 53; Casarano 51; Team Altamura 47; Citta di Fasano 43; Matera 41; Bitonto 38; Martina 36; Gladiator 33; Afragolese 30; Nocerina 29; Molfetta 28; Francavilla in Sinni 26; Gravina 25; Lavello 23; Puteolana 18.