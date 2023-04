Happy Casa, ultime sei giornate per un posto nei play off

BRINDISI – Ultime sei giornate della stagione regolare nel massimo campionato di basket nazionale e la Happy Casa Brindisi è in corsa per chiudere con un piazzamento play off.

Guardando la classifica però è facile notare che tre dei posti utili sono già occupati da tre squadre che stanno correndo più delle altre e cioè la capolista Virtus Bologna e poi Milano e la sorprendente Tortona, dunque restano cinque posti e in questo spazio deve sapersi insinuare la squadra di coach Vitucci.

Però bisogna ragionare una gara per volta. La prossima sfida per la Stella del Sud è contro Scafati in trasferta, martedì prossimo, con palla a due alle ore 20.30. I campani che hanno perso 4 delle ultime 5 partite, non attraversano un buon periodo e stazionano agli ultimi posti della classifica perché con 16 punti ci sono Verona al 13° posto, Scafati subito dopo, poi Napoli e ultima la Reggiana.

Scafati dunque giocherà come fosse una finale ed è proprio la mentalità che dovranno avere Perkins e compagni per provare a recitare la parte del corsaro.

Brindisi invece di punti ne ha 26 ed è sulla mattonella del 6° posto, nel cuore dunque della zona play off.

Passo dopo passo quindi ma una vittoria a Scafati permetterebbe a Brindisi di affrontare lo scontro diretto con Sassari che arriverà al PalaPentassuglia subito dopo questa trasferta e di punti ne ha due in più di Happy Casa.

In un fazzoletto di punti dunque ci sono le speranza di una stagione che tutte sperano di chiudere nel migliore dei modi.