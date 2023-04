Boingiovanni, pres. Prisma Taranto: “Aletti esempio e riferimento”

Gioiella Prisma Taranto guarda avanti, in questo periodo l’attività società e squadra prosegue su due binari paralleli. Da una parte si prepara in palestra la sfida con la Top Volley Cisterna di sabato 8 aprile, valevole per la quinta giornata dei preliminari playoff 5° posto, mentre dall’altra si progetta già il futuro. Dunque per la stagione 2023-24 sono già stati annunciati il nuovo coach che sostituirà Di Pinto al termine di questa seconda parte di stagione, e poi i due centrali Gargiulo e Alletti.

E proprio su Aimone Alletti, il classe ‘88 di Codogno, sono arrivate le dichiarazioni del presidente Bongiovanni:

“Abbiamo incontrato sulla nostra strada sportiva ed umana un atleta che rappresenta non solo un esempio di innegabile valore sportivo ma anche e soprattutto un riferimento equilibrato intelligente e partecipativo alla crescita della nostra realtà sportiva di alto livello. Questo collaborazione, nata agli albori del nostro progetto pallavolistico nel 2020, sicuramente rappresenta un esempio per tutti gli atleti che hanno partecipato e parteciperanno con noi a rendere sempre più importante la nostra presenza nel campionato di SuperLega. Inoltre – ha concluso il presidente – Aimone si è ben integrato anche nel nostro tessuto cittadino tanto da rappresentarne al meglio la voglia di riscatto attraverso l’impegno, la dedizione ed il non mollare mai”.