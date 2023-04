Gioiella Prisma, prezzo unico e ingresso omaggio per gli abbonati

Tra pochi giorni la Gioiella Prisma Taranto ospiterà la Top Volley Cisterna per la quinta giornata dei preliminari playoff 5° posto. Appuntamento sabato 8 aprile alle 18.00.

Con lo stesso spirito di sempre e con l’intento di avere un palazzetto sempre colorato, la società rossoblù ha messo in vendita i biglietti al prezzo unico di 7 euro. I tagliandi saranno acquistabili presso il Bar Tabacchi Pausa Caffè sito in viale Trentino 5/B, il Bar Coffee Time sito in via Principe Amedeo 172 o tramite il circuito EtesTicketing, raggiungibile dal sito www.etes.it.

Mentre per gli abbonati della stagione 2022/23 l’ingresso è omaggio e potranno ritirare il biglietto omaggio presso il botteghino del PalaMazzola (lato Via Venezia) a partire dalle 16.30 di sabato 8 aprile, ovvia presentando abbonamento e documento di identità.